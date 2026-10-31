تشکیل پرونده ۱۴ نانوایی متخلف در بیرجند
پرونده تخلف ۱۴ نانوایی در شمال شهر بیرجند ظهر امروز در بازدید مسئولان از نانواییهای سطح شهر تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان جنوبی ظهر امروز در بازدید از نانواییهای سطح شهراز تشکیل پرونده ۱۴ نانوایی متخلف خبر داد و گفت: برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
تهوری افزود: گران فروشی، رعایت نکردن ساعت پخت، تعطیلی مجاز، کم فروشی و عدم رعایت بهداشت از جمله تخلفات این واحدهای صنفی بوده است.
وی گفت: همه متصدیان واحدهای صنفی مکلف به رعایت ضوابط و مقررات از جمله رعایت ساعت پخت و تعطیلی مجاز هستند و در غیر این صورت برابر قانون نظام صنفی با متخلفان رفتار خواهد شد.