

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان جنوبی ظهر امروز در بازدید از نانوایی‌های سطح شهراز تشکیل پرونده ۱۴ نانوایی متخلف خبر داد و گفت: برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

تهوری افزود: گران فروشی، رعایت نکردن ساعت پخت، تعطیلی مجاز، کم فروشی و عدم رعایت بهداشت از جمله تخلفات این واحد‌های صنفی بوده است.

وی گفت: همه متصدیان واحد‌های صنفی مکلف به رعایت ضوابط و مقررات از جمله رعایت ساعت پخت و تعطیلی مجاز هستند و در غیر این صورت برابر قانون نظام صنفی با متخلفان رفتار خواهد شد.