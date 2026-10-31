مراسم «شب دوستی ایران و چین» به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور با حضور سفیر ایران در چین، مقام‌های دولتی، دانشگاهیان و جمعی از نمایندگان جوانان و علاقه‌مندان به فرهنگ دو کشور در پکن برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این مراسم روز جمعه هشتم آبان ۱۴۰۵ به ابتکار سفارت ایران در پکن و با همکاری انجمن دوستی خلق چین با کشور‌های خارجی برگزار شد و فرصتی برای تأکید بر پیوند‌های تاریخی و تمدنی دو ملت و ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی، علمی و مردمی فراهم آورد.

رحمانی‌فضلی سفیر ایران در چین در این مراسم با اشاره به پیشینه دیرینه روابط دو کشور مناسبات ایران و چین را فراتر از روابط متعارف سیاسی و اقتصادی و مبتنی بر شناخت متقابل احترام به هویت‌های فرهنگی و پیوند‌های عمیق انسانی دانست.

او با تأکید بر جایگاه تاریخی جاده ابریشم در پیوند تمدن‌های ایران و چین گفت: این مسیر تاریخی تنها مجرای تجارت و تبادل کالا نبود بلکه بستری برای انتقال اندیشه‌ها، باور‌ها و فرهنگ‌ها و شکل‌گیری تعاملات تمدنی میان ملت‌ها به شمار می‌رفت.

سفیر ایران، ابتکار کمربند و جاده را نمادی از تداوم این میراث تاریخی در قالبی نوین دانست و بر ظرفیت آن برای توسعه همکاری‌ها و تقویت ارتباطات میان ملت‌ها تأکید کرد.

رحمانی‌فضلی همچنین سفر شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین به تهران در سال ۲۰۱۶ و ارتقای روابط دو کشور به سطح مشارکت جامع راهبردی و نیز امضای سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله در سال ۲۰۲۱ را از مهم‌ترین نقاط عطف مناسبات دو کشور در دوران معاصر برشمرد.

او با اشاره به یک ضرب‌المثل چینی با این مضمون که «دوستی واقعی در روز‌های دشوار آزموده می‌شود» از حمایت‌های دولت و ملت چین از ایران در شرایط دشوار و در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قدردانی کرد و همبستگی میان ملت‌ها در مقاطع حساس را از مؤلفه‌های مهم دوستی پایدار دانست.

سفیر ایران در چین خیرخواهی، رفاقت، یاری، انصاف، یگانگی و صداقت را از پایه‌های روابط دوستانه میان ملت‌ها عنوان کرد و گفت: توسعه مناسبات دوجانبه باید بر اساس احترام متقابل، منافع مشترک و اعتماد پایدار دنبال شود.

رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود، گسترش همکاری‌های فرهنگی و مردمی، توسعه روابط دانشگاهی، آموزش زبان فارسی و چینی، ترجمه آثار ادبی، تبادل هنرمندان، همکاری میان موزه‌ها، گردشگری فرهنگی و تقویت ارتباطات جوانان را از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده روابط ایران و چین دانست.

سفیر ایران در چین ابراز امیدواری کرد: دوستی دو ملت همچون دیوار بزرگ چین استوار و همچون تمدن‌های کهن دو کشور ریشه‌دار و ماندگار باشد.

در ادامه این مراسم، نایب‌رئیس انجمن دوستی خلق چین با کشور‌های خارجی نیز با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و چین، بر ضرورت تداوم دوستی و گسترش تعاملات میان دو ملت تأکید کرد.

نمایندگان جوانان ایران و چین نیز در سخنانی با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده مناسبات دو کشور تقویت ارتباطات فرهنگی، علمی و انسانی را از ضرورت‌های تحکیم دوستی میان دو ملت دانستند.

این مراسم با حضور نمایندگانی از دولت مرکزی و دولت‌های محلی چین از جمله مناطق نینگ‌شیا، سین‌کیانگ، سیچوان و چونگ‌چینگ، همچنین نمایندگان دانشگاه پکن، دانشگاه مطالعات خارجی پکن، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و گردشگری و وزارت بازرگانی چین، جمعی از دانشجویان، شخصیت‌های فرهنگی و علاقه‌مندان چینی به فرهنگ ایران برگزار شد.

اجرای مشترک موسیقی سنتی ایران و چین از دیگر بخش‌های این مراسم بود، همچنین نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری ایران، نمایشگاه اسناد روابط دوجانبه و نمایشگاه صنایع دستی ایران در حاشیه این رویداد برپا شد.

در آیینی با عنوان شب دوستی ایران و چین، ۵۵ سال روابط دیپلماتیک دو کشور و همچنین پیوند‌های عمیق تمدنی و فرهنگی دو ملت ایران و چین ایران گرامی داشته شد.