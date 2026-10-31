فرودگاه بین‌المللی کیش با ثبت ۱۶۴ پرواز ورودی و خروجی، شاهد جابه‌جایی ۱۵ هزار و ۹۴۲ مسافر در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در این مدت، ۸۲ پرواز ورودی و ۸۲ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

در این مدت، ۷ هزار و ۹۰۷ مسافر از مسیر هوایی وارد کیش شدند و ۸ هزار و ۳۵ مسافر نیز از کیش خارج شدند و در مجموع ۱۵ هزار و ۹۴۲ مسافر از مسیر هوایی جابه‌جا شدند.

شرکت هواپیمایی مهر با انجام ۱۲ پرواز ورودی و ۱۲ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش به خود اختصاص داد.