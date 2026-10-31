مانور امداد و نجات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در دانشگاه آزاد نجف‌آباد برگزار شد.

برگزاری مانور امداد و نجات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در نجف آباد

برگزاری مانور امداد و نجات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در نجف آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، گفت: این مانور با هدف افزایش آمادگی در برابر حوادث شیمیایی و حوادث ناشی از جنگ، اجرا و ارزیابی شد.

منصور شیشه فروش افزود: در این مانور بیش از ۴۰۰ نفر نیروی عملیاتی در قالب ۸۲ تیم امدادی حضور داشتند و بیش از ۱۰۰ دستگاه تجهیزات و خودروی امدادی نیز به کار گرفته شد.

شهرستان نجف‌آباد به دلیل اجرای طرح‌های آموزشی، ارتقای آمادگی و تدابیری که برای تقویت زیرساخت‌ها انجام شده است، موفق به کسب رتبه ممتاز در حوزه پیشگیری و کنترل حوادث شده است.