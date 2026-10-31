تیراندازان کشورمان در رشته‌های تفنگ، تپانچه، اسکیت و تراپ برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و کسب سهمیه بازی‌های المپیک به میدان می‌روند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی جهان تیراندازی در تمامی رشته‌های المپیکی برگزار می‌شود و در هر بخش، سه سهمیه حضور در بازی‌های المپیک توزیع خواهد شد. این رقابت‌ها از ۱۲ تا ۲۲ آبان ماه در دوحه برگزار می‌شود.

تیم اعزامی کشورمان با ترکیبی از ملی‌پوشان در رشته‌های مختلف راهی این رقابت‌ها خواهد شد.

اسامی ورزشکاران اعزامی به شرح زیر است:

تفنگ: امیرمحمد نکونام، شرمینه چهل‌امیرانی، ساینا تیموری و هلیا خمسه

تپانچه:وحید گل‌خندان، هانیه رستمیان و سامیه یاسی

اسکیت: امیرمحمد دادگر و عبدالقادیر شیرمحمدی

تراپ: مرضیه پرورش‌نیا

کادر فنی: محمد زائر رضایی (سرمربی تیم ملی تفنگ)، مریم سلطانی (سرمربی تیم ملی تپانچه) و پیام رجایی (سرمربی تیم‌های ملی اهداف پروازی)

برنامه مسابقات قهرمانی جهان قطر به شرح زیر است:

سه شنبه، ۱۲ آبان ماه:

تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۹:۴۵ تا ۱۳ / فینال ساعت ۱۵

تفنگ ۱۰ متر بانوان، ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷ / فینال ساعت ۱۹

چهارشنبه، ۱۳ آبان ماه:

اسکیت مردان (دو راند)، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۱۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱:۵۵ / فینال ساعت ۱۴

پنجشنبه، ۱۴ آبان ماه:

اسکیت مردان (دو راند)، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۱۵

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر زنان ساعت ۹:۴۵ تا ۱۳ / فینال ساعت ۱۵

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷ / فینال ساعت ۱۹

جمعه، ۱۵ آبان ماه:

اسکیت مردان (راند پایانی)، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ / فینال ساعت ۱۵:۳۰

مقدماتی میکس تپانچه ۱۰ متر، ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۵۵ / فینال ساعت ۱۹

یکشنبه، ۱۷ آبان ماه

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان، ۹:۴۵ تا ۱۴

دوشنبه، ۱۸ آبان ماه

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (دقت) ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۴۵

نیمه نهایی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱:۳۰ / فینال ساعت ۱۳:۳۰

سه شنبه، ۱۹ آبان ماه:

تراپ زنان و مردان (دو راند) ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶

تپانچه ۲۵ متر زنان (سرعت) ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۱۵ / فینال ساعت ۱۴:۳۰

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان ساعت ۹:۴۵ تا ۱۴

چهارشنبه، ۲۰ آبان ماه:

تراپ بانوان و آقایان، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶

نیمه نهایی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱:۳۰ / فینال ساعت ۱۳:۳۰

پنجشنبه، ۲۱ آبان ماه:

تراپ زنان و مردان (یک راند) ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ / فینال زنان ساعت ۱۴ / فینال مردان ساعت ۱۵:۳۰

جمعه، ۲۲ آبان ماه:

مقدماتی تراپ میکس ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴ / فینال ساعت ۱۵:۳۰