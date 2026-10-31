به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بر اساس آمار نمونه‌های مثبت بیماری‌های تنفسی از ابتدای سالجاری، حدود ۴۳ درصد موارد ابتلا به آنفلوانزا و ۳۱ درصد موارد ابتلا به کووید مربوط به کودکان بوده است.

مهدی دلاوری افزود: از ابتدای مهرماه تاکنون نیز ۴۰ درصد از بیماران دارای نمونه آزمایش مثبت کووید را کودکان تشکیل داده‌اند، که این آمار ضرورت توجه بیشتر خانواده‌ها به سلامت فرزندان را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی به‌موقع علائم بیماری‌های حاد تنفسی در کودکان ادامه داد: خانواده‌ها در صورت مشاهده علائمی ازجمله تب، سرفه، گلودرد و مشکلات تنفسی درفرزندان خود، علاوه بررعایت اصول بهداشتی، برای بررسی وضعیت سلامت و دریافت مراقبت‌های پزشکی به مراکز درمانی مراجعه کرده و از درمان‌های خانگی غیرتخصصی و به‌ویژه مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک به‌طور جدی پرهیز کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین رعایت بهداشت فردی، تأمین تهویه مناسب در فضا‌های بسته، استفاده از ماسک وشست‌وشوی مکرر دست‌ها را از جمله راهکار‌های مؤثر در پیشگیری از انتقال بیماری‌های تنفسی برشمرد و افزود: دانش‌آموزان بیمار باید تا زمان بهبودی از حضور در محیط مدرسه خودداری کنند، تا از انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان جلوگیری شود.