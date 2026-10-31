مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با نصب هزار و ۸۹۰ دستگاه بخاری راندمان بالا و کم‌مصرف صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف گاز محقق می‌شود.

نصب هزار و ۸۰۰ بخاری کم‌مصرف در کهگیلویه و بویراحمد

نصب هزار و ۸۰۰ بخاری کم‌مصرف در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت گاز استان از نصب هزار و ۸۹۰ دستگاه بخاری راندمان بالا و کم‌مصرف در استان خبر داد و از برنامه‌ریزی برای افزایش این تعداد به پنج تا ۱۰ هزار دستگاه، متناسب با ظرفیت تولید، خبر داد.

طالبی با اشاره به آغاز فصل سرما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: بخاری‌های کم‌مصرف و راندمان بالا با اولویت مناطق محروم، شهرستان‌های سردسیر و خانوار‌های زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع و نصب شده‌اند.

وی ادامه داد: این بخاری‌ها با فناوری هوشمند، دمای محیط را در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌کنند و هر دستگاه سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز گفت: استفاده از درزگیر در و پنجره، عایق‌بندی روزنه‌ها، نصب پرده‌های ضخیم، بستن کامل مسیر کولر‌ها در فصل سرما و خاموش کردن بخاری اتاق‌های بدون استفاده از جمله راهکار‌های مؤثر در کاهش مصرف گاز است.

وی با اشاره به ناترازی حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور افزود: در پی آسیب به زیرساخت‌های انرژی در ابتدای سال، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز از مدار خارج شده بود که با تلاش مجموعه صنعت گاز، ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن به چرخه تولید بازگشته است.