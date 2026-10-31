

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه مشترک دانشگاه‌های هنر کشور که به میزبانی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، بر حضور فعال و موثر دانشگاه‌های ایرانی در نشست دانشگاه‌های هنر سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در لاهور پاکستان تأکید شد.

در این جلسه، مدیران و نمایندگان دانشگاه هنر ایران، پردیس هنر‌های زیبا، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه سوره و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی حضور داشتند و درباره نحوه مشارکت دانشگاه‌های ایرانی در نشست لاهور و تقویت همکاری‌های دانشگاهی در حوزه هنر میان کشور‌های عضو اکو تبادل نظر کردند.

مبنای حضور و موضع دانشگاه‌های ایرانی در این نشست، اعلامیه تهران در سال ۲۰۱۵ است؛ اعلامیه‌ای که در پی برگزاری نخستین نشست دانشگاه‌های هنر اکو در تهران صادر شد و بر اساس آن، دانشگاه هنر ایران میزبانی شبکه دانشگاه‌های هنر اکو را بر عهده گرفت. بر همین اساس، دانشگاه‌های ایرانی در نشست لاهور بر حفظ جایگاه محوری ایران و استمرار نقش ان در چارچوب شبکه دانشگاه‌های هنر اکو تأکید خواهند کرد.

علیزاده؛ معاون مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی، در این جلسه با تأکید بر اهمیت هنر در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای چندجانبه، به ویژه در شرایط کنونی کشور گفت: هنر، یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت ارتباطات فرهنگی و علمی میان کشور‌های عضو اکو است. همکاری دانشگاه‌های هنر می‌تواند زمینه تبادل تجربه، انتقال دانش، معرفی میراث و دستاورد‌های هنری کشور‌ها و توسعه فعالیت‌های مشترک آموزشی و پژوهشی را فراهم کند.

به گفته علیزاده، ایران با برخورداری از پیشینه غنی تمدنی و هنری و ظرفیت‌های گسترده دانشگاهی، جایگاهی برجسته در این عرصه دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تعمیق همکاری‌های هنری میان کشور‌های منطقه ایفا کند.

در ادامه این جلسه، همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دانشگاه‌های هنر کشور تأکید و مقرر شد اتحادیه دانشگاه‌های هنر ایران با هدف ایجاد سازوکاری برای هم‌افزایی، پیگیری برنامه‌های مشترک و تقویت حضور هماهنگ دانشگاه‌های ایرانی در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مراحل بعدی تشکیل شود.

حضور دانشگاه‌های هنر ایران در نشست لاهور که ۳۰ آبان تا ۴ آذر برگزار می‌شود، فرصتی برای پیگیری مفاد اعلامیه تهران، تقویت همکاری‌های دانشگاهی در حوزه هنر و تثبیت نقش ایران در توسعه تعاملات فرهنگی و هنری میان کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی خواهد بود.