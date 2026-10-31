به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان با اشاره به ازسرگیری طرح تعریض پل فردوسی گفت: عملیات اجرایی این طرح که در سال‌های گذشته آغاز و به دلایلی متوقف شد، اکنون با تشکیل کارگاه اجرایی طرح و فراهم شدن مقدمات لازم برای شروع عملیات عمرانی از هفته آینده آغاز می‌شود.

علی قاسم‌زاده با بیان اینکه این طرح، از طرح‌های مهم و اولویت‌دار شهر اصفهان به شمار می‌رود، افزود: بر اساس آخرین طرح مصوب، ۹ متر به هر یک از محور‌های پل اضافه می‌شود و تعداد خطوط عبوری در هر محور از سه خط به چهار خط افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در این طرح، مسیر‌های گردش به راست نیز بازگشایی می‌شود تا شرایط برای روان‌سازی ترافیک در محدوده پل فردوسی فراهم شده و با اجرای آن به کاهش ترافیک سنگین این محور و رفع مشکلات تردد در این شریان شهری کمک شود.

قاسم زاده درخصوص زمان‌بندی اجرای طرح افزود:مدت‌زمان معمول برای اجرای طرح حدود ۱۷ ماه برآورد می‌شود، اما با توجه به اهمیت پل فردوسی و نقش آن در تردد شهروندان، مدیریت شهری تلاش می‌کند، عملیات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان به پایان برسد.

شهردار اصفهان همچنینی با اشاره به برنامه عمرانی در سالجاری گفت: بیش از هزار طرح عمرانی در برنامه و بودجه مصوب شهرداری اصفهان پیش‌بینی شده که با تأکید شورای اسلامی شهر باید وارد مرحله اجرا شود که از مجموع این طرحها، حدود ۵۰۰ طرح در حال حاضر فعال است و اجرای آنها در نقاط مختلف شهر ادامه دارد.