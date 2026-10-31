دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با هشدار درباره عرضه مواد معدنی و گوهرسنگ‌ها با قیمت‌های غیرمتعارف در فضای مجازی، بر ضرورت ارائه مستندات فنی، گواهی آزمایشگاهی و احراز اصالت این محصولات پیش از معامله تأکید کرد.

سعید عسکرزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به برخی آگهی‌های فروش مواد معدنی و محصولات خاص در فضای مجازی گفت: در مواردی محصولات صنعتی معمولی مانند گلوله‌های سرامیکی آسیاب با عنوان مواد معدنی ویژه و برخوردار از ویژگی‌های خاص معرفی می‌شوند و فروشندگان نیز بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر، قیمت‌های غیرمتعارفی برای آنها در نظر می‌گیرند.

او افزود: گاهی ویژگی‌های طبیعی برخی کانی‌ها و سنگ‌ها به‌عنوان خصوصیات خارق‌العاده معرفی می‌شود؛ برای مثال، عبور نور از یک سنگ یا بلور را ویژگی منحصر‌به‌فرد آن عنوان می‌کنند، در حالی که این پدیده در بسیاری از کانی‌ها و حتی بلور نمک نیز مشاهده می‌شود.

ضرورت بررسی علمی اصالت گوهرسنگ‌ها

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به عرضه برخی سنگ‌ها با عنوان شهاب‌سنگ گفت: تشخیص اصالت شهاب‌سنگ از طریق آزمایش‌های تخصصی امکان‌پذیر است و برای نمونه‌های تأییدشده نیز گواهی معتبر صادر می‌شود. بنابراین، ضرورتی ندارد فروشندگان با ایجاد فضای مبهم یا القای ممنوعیت خریدوفروش، این محصولات را به‌عنوان کالا‌هایی خاص و دست‌نیافتنی معرفی کنند.

عسکرزاده ادامه داد: در حوزه گوهرسنگ‌ها نیز برخی افراد با طرح ادعا‌های غیرعلمی، مانند برخورداری سنگ از خواص ویژه یا ویژگی‌های ماورایی، تلاش می‌کنند ارزش غیرواقعی برای محصولات خود ایجاد کنند؛ در حالی که ارزش‌گذاری این سنگ‌ها باید بر مبنای معیار‌های علمی و کارشناسی انجام شود.

او با بیان اینکه ابعاد، وزن، کیفیت و ویژگی‌های بلوری در تعیین ارزش گوهرسنگ‌ها مؤثر است، گفت: سنگ‌های ارزشمند و کم‌نظیر در سطح جهانی شناخته‌شده‌اند و مشخصات آنها از جمله وزن و ابعاد در محافل تخصصی ثبت و بررسی می‌شود. نمونه‌هایی مانند الماس کوه نور و دریای نور نیز به دلیل ویژگی‌ها و ابعاد منحصر‌به‌فرد خود در شمار گوهرسنگ‌های شناخته‌شده جهان قرار دارند.

درجه خلوص فلزات و ویژگی عناصر قابل اندازه‌گیری است

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه با اشاره به تفاوت درجات خلوص فلزات گفت: عناصری مانند مس بر اساس میزان خلوص و مشخصات فنی، کاربرد‌های متفاوتی در صنایع دارند؛ به‌گونه‌ای که مس مورد استفاده در ظروف، سیم و کابل و تجهیزات الکترونیکی از نظر ویژگی‌های فنی و میزان خلوص متفاوت است.

او افزود: انواع مختلف عناصر فلزی نیز از نظر علمی شناخته‌شده‌اند و مشخصات فنی و میزان خلوص مواد قابل اندازه‌گیری و بررسی است؛ از این رو، معرفی یک محصول به‌عنوان عنصر یا ایزوتوپی خاص، بدون ارائه مستندات آزمایشگاهی و شناسنامه فنی، نمی‌تواند مبنای معتبری برای قیمت‌گذاری و معامله باشد.

عسکرزاده در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت از سرمایه مردم در معاملات فضای مجازی گفت: علاقه‌مندان به خرید گوهرسنگ‌ها و مواد معدنی باید پیش از معامله، اصالت و ارزش محصول را از طریق آزمایشگاه‌های معتبر و مراجع تخصصی بررسی کنند. در داخل کشور نیز انجمن‌های تخصصی این حوزه می‌توانند برای شناسایی مراجع معتبر و دریافت مشاوره کارشناسی راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند.