شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۹ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۶۲ درصدی و ۱۲۸ هزار و ۷۲۳ واحدی به ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۵۸ درصدی و افت ۱۲ هزار و ۸۶۹ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۴ هزارو ۹۸۰ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج نفت وگاز اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۳۴ درصد بازار معادل حدود ۳۱۶ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.