به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، علی لقمانی گفت: در راستای نظارت بر به‌کارگیری نیروی کار و شناسایی اتباع خارجی بدون مجوز اشتغال، از ابتدای امسال تاکنون ۴۷۰ مورد بازرسی در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۳۵ کارفرمای متخلف به دلیل به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز و ۸۸ نفر از اتباع غیرمجاز نیز که همگی از اتباع کشور افغانستان بودند، شناسایی شدند.

علی لقمانی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی، نظارت بر واحد‌های اقتصادی و شناسایی موارد تخلف را از محور‌های بازرسی کار در استان عنوان کرد.