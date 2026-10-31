به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن گفت: امسال بیش از ۲۱ هزار و ۷۰۰ تن ذرت علوفه‌ای از بیش از ۶۲۰ هکتار از مزارع این منطقه برداشت شد.

یعقوبی با بیان اینکه میانگین برداشت ذرت علوفه‌ای در هر هکتار بیش از ۳۵ تن است، افزود: از این محصول به عنوان خوراک برای دام‌ها استفاده می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.