به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره آموزش دوره اول ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان گفت: اجرای برنامه مدرسه تراز سند تحول بنیادین از سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در مدارس ابتدایی استان آغاز شده و هدف آن، شناخت وضعیت مدارس و برنامه‌ریزی متناسب با نیاز‌های واقعی آنها برای ارتقای کیفیت آموزش و تربیت است.

اعظم نیکبخت درخصوص چارچوب این برنامه افزود:در سه تراز و در پنج بُعد مدیریت و راهبری، آموزشی و تربیت، محیط تربیت، اجتماعی و تربیتی و عملکردی؛ نتایج و پیامد‌ها و در قالب ۲۴ مؤلفه و ۳۵ شاخص تعریف شده است که این چارچوب به مدیران کمک می‌کند ظرفیت‌های نیازمند بهبود مدرسه را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی کنند.

وی ادامه داد: مرحله دوم آموزش‌های تخصصی این برنامه از شهریور ماه سالجاری با رویکرد قطبی آغاز شده است، تا درک مشترکی ازالزامات اجرای برنامه شکل بگیرد و آموزش‌هایی با محوریت مربیگری و راهنمایی حرفه‌ای مدیران، نیز برای عمقیق‌تر شدن یادگیری و توسعه شبکه‌های حرفه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

نیکبخت با اشاره به بازدید‌های میدانی سرگروه‌های مدیران استان گفت: این بازدید‌ها با رویکرد آموزش، راهبری و همراهی مدیران انجام می‌شود تا در کنار بررسی روند اجرای برنامه، موانع شناسایی و فرصت تبادل تجربه و بهبود عملکرد مدارس فراهم شود.

رئیس اداره آموزش دوره اول ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان همچنین از طراحی جشنواره مدارس پیشتاز تراز سند تحول بنیادین در استان خبر داد و افزود:این جشنواره با هدف شناسایی، مستندسازی و اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق مدارس شکل گرفته و آثار و تجربه‌های دریافتی در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است تا پس از ارزیابی، امکان انتقال الگو‌های اثربخش به دیگر مدارس فراهم شود.

وی با اشاره به برگزاری آیین پایانی جشنواره در دهم آبان‌ماه گفت: نتایج ارزیابی آثار در این آیین اعلام خواهد شد و امیدواریم این فرایند به تقویت فرهنگ مستندسازی و یادگیری از تجربه‌های مدارس کمک کند.