مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بر توسعه فرصت‌های شغلی و حمایت از تولید در شهرستان برخوار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضا برزوئیان در سفر به برخوار و بازدید از واحد‌های صنعتی و تولیدی گفت: با برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی، به دنبال ایجاد فضای کاری بانشاط‌تر و ارتقای روحیه و سلامت جامعه کارگری هستیم.

وی افزود: برخوار در زمینه رصد اشتغال و تحقق تعهدات اشتغال‌زایی از شهرستان‌های پیشتاز استان است و در حوزه مشاغل خانگی نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدامات خوبی انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به بازدید از واحد‌های تولیدی گفت: استفاده از فناوری و تجهیزات بومی و داخلی در این مجموعه‌ها، در کنترل آلایندگی‌های زیست‌محیطی، مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نقش مؤثری داشته است.

برزوئیان همچنین بر استفاده از نیروی کار داخلی، به‌ویژه نسل جوان، تأکید کرد.

در این سفر، برای حمایت از خانواده و ترویج فرزندآوری، تفاهم‌نامه‌ای بین کارفرمای یکی از واحد‌های تولیدی و فعالان حوزه جمعیت در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شد.