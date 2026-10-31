تهیه‌کننده مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» از تولید فصل نخست این مجموعه در مدت ۲۰ روز و با مشارکت ۳۰ تا ۴۰ فیلم‌ساز در روز‌های آغازین جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد موحد، تهیه‌کننده مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ»، با اشاره به شکل‌گیری این اثر در روز‌های نخست جنگ گفت: در آن روز‌ها این دغدغه وجود داشت که هرکس متناسب با تخصص خود برای کشور کاری انجام دهد. به همین منظور، جمعی ۳۰ تا ۴۰ نفره از فیلم‌سازان گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند در حوزه کاری خود قدمی بردارند که حاصل آن تولید فصل نخست این مجموعه بود.

وی با بیان اینکه تولید ۱۵ قسمت در مدت حدود ۲۰ روز برنامه‌ریزی شده بود، افزود: کاری که در شرایط عادی دست‌کم شش تا هفت ماه زمان می‌برد، با انگیزه و همراهی گروه سازنده در فرصتی بسیار کوتاه انجام شد. انگیزه عوامل برای انجام وظیفه در قبال ایران و دفاع از کشور، توان اجرایی گروه را چند برابر کرد.

موحد استقبال مخاطبان از فصل نخست و بازخورد‌های مثبت در تلویزیون و فضای مجازی را از عوامل اصلی ادامه تولید این مجموعه دانست و گفت: تنوع موضوع ها و نزدیکی روایت‌ها به فضای واقعی آن روز‌ها موجب شد مخاطبان با اثر ارتباط برقرار کنند و مجموعه سیمافیلم نیز برای تولید فصل‌های دوم و سوم ترغیب شود.

تهیه‌کننده «سرو، سپید، سرخ» با اشاره به شرایط دشوار تولید فصل نخست افزود: از آنجا که تصویربرداری هم‌زمان با وقایع جنگ انجام می‌شد، فضای داستان‌ها به شکل طبیعی به واقعیت نزدیک بود. برای نمونه، هنگام تصویربرداری قسمت هایی مانند «۰۹:۴۰» به کارگردانی امیرعباس ربیعی، «نگاه» به کارگردانی سیدمحمدحسین حسینی و «تهران-تورنتو» به کارگردانی لیلی عاج، گروه‌های تولید در شرایط دشوار و زیر تهدید حملات موشکی فعالیت می‌کردند و گاهی ناچار به تخلیه لوکیشن می‌شدند.

وی افزود: با گذشت زمان و دسترسی به روایت‌ها و خاطرات بیشتر از وقایع جنگ، امکان پرداختن به داستان‌هایی با جزئیات بیشتر و ابعاد اجتماعی گسترده‌تر فراهم شد. در فصل سوم نیز تلاش کردیم به سراغ رخداد‌هایی برویم که تأثیر مستقیم‌تری بر زندگی مردم داشته‌اند.

موحد درباره ویژگی‌های فصل سوم گفت: این فصل را می‌توان فصلی ویژه دانست، چراکه شش قسمت آن با محوریت پلیس طراحی شده و به اتفاقات و مأموریت‌هایی می‌پردازد که نیرو‌های انتظامی در جریان آنها حضور داشته‌اند. در این بخش، حوزه‌هایی مانند پلیس اقتصادی و پلیس آگاهی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: هدف از تولید این قسمت‌ها، روایت تجربه‌ها و مأموریت‌های نیرو‌های انتظامی و نمایش نقش پلیس در مواجهه با حوادث و شرایط جنگی است. یکی از قسمت‌های این فصل با عنوان «ذرات معلق» نیز به ماجرای حمله به مخازن سوخت و پیامد‌های آن اختصاص دارد.

تهیه‌کننده این مجموعه درباره استقبال از ساختار داستان وار و قسمت به قسمت آن نیز گفت: در ابتدا تصور نمی‌کردیم این قالب تا این اندازه مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد، هرچند پیش از این نیز نمونه‌هایی مانند «شاید برای شما اتفاق بیفتد» تولید شده بود و خود من هم تجربه ساخت مجموعه اپیزودیک «تازه‌وارد» را داشتم.

موحد با اشاره به تناسب این قالب با فرصت محدود مخاطبان گفت: به نظر می‌رسد مخاطبان برای دیدن و شنیدن قصه‌های جنگ با ساختار اپیزودیک ارتباط خوبی برقرار می‌کنند، زیرا می‌توانند در یک شب داستانی را آغاز کنند و به پایان برسانند. این تجربه تا حدی شبیه تماشای یک فیلم سینمایی است.

وی تعدد کارگردانان و تفاوت دیدگاه‌های هنری را از دشواری‌های اصلی تولید این مجموعه برشمرد و گفت: در یک مجموعه معمولی ۲۶ قسمتی معمولاً یک یا نهایتاً دو کارگردان فعالیت می‌کنند، اما در «سرو، سپید، سرخ» برای تولید حدود ۳۰ قسمت، نزدیک به ۲۵ تا ۲۶ کارگردان همکاری داشته‌اند. تفاوت سلیقه‌ها، نگاه‌ها، تجربه‌های اجرایی و سرعت تولید، روند کار را پیچیده‌تر می‌کند.

موحد از مستندسازی تجربه‌های تولید این مجموعه خبر داد و گفت: با وجود همه دشواری‌ها، این تجربه برای گروه سازنده ارزشمند بوده است و به همین دلیل، با همراهی تعدادی از دوستان در حال ثبت و مستندسازی آموخته‌های این مسیر هستیم تا برای تولیدات آینده مورد استفاده قرار گیرد.