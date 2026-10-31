رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه از برنامه‌ریزی گسترده برای میزبانی شایسته بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی حداد رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، ۹ آبان‌ماه در جلسه هماهنگی برگزاری بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه گفت : برای برگزاری این رویداد، برنامه‌ریزی‌های متعددی انجام شده و امسال تلاش داریم با اجرای برنامه‌های شاخص و نوآورانه، جلوه متفاوتی از فرهنگ و آیین‌های حسینی را به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های پیش‌بینی شده افزود: حضور مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) در رزمگاه‌های شبانه، برگزاری روضه‌های خانگی، اجرای مراسم روایتگری ویژه کودکان در کنار برنامه افتتاحیه اجلاس، از جمله برنامه‌های فرهنگی و محتوایی پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه با تأکید بر نقش سازمان در آماده‌سازی فضای شهری تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجرایی سازمان، فضاسازی متناسب با حال‌وهوای اجلاس و زمینه‌سازی برای مشارکت و همراهی شهروندان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم در ایام برگزاری اجلاس، شهر ارومیه به حسینیه‌ای بزرگ تبدیل شود.

وی ادامه داد: آماده‌سازی فضا و المان‌های شهری متناسب با حضور پیرغلامان، حماسه‌خوانان و مداحان اهل بیت (ع) از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده است تا فضای شهر در شأن این رویداد بین‌المللی و مهمانان آن باشد.

حداد همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت معنوی و اجتماعی پیرغلامان حسینی در فعالیت‌های خیرخواهانه خبر داد و گفت: هماهنگی‌هایی با کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد دیه در حال انجام است تا از ظرفیت و جایگاه معنوی این چهره‌های ارزشمند در راستای کمک به نیازمندان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیز بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به ساختار اجرایی اجلاس اظهار کرد: کمیته‌های مختلف برای برگزاری این رویداد تشکیل شده، مسئولیت‌ها تقسیم‌بندی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای بخش‌های مختلف صورت گرفته است. همچنین امسال برای نخستین بار پایگاه اصلی محتوایی اجلاس راه‌اندازی می‌شود که نقش مهمی در تولید، ساماندهی و انتشار محتوای مرتبط با این رویداد خواهد داشت.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در پایان ابراز امیدواری کرد حضور پیرغلامان، حماسه‌خوانان و مداحان برجسته در ارومیه، علاوه بر ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی، تأثیر ماندگاری بر جامعه و شهروندان داشته باشد و این اجلاس فرصتی برای ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت همدلی اجتماعی و گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه فراهم کند.

بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی به همت مرکز بسیج صداوسیما، آبان‌ماه در شهر ارومیه برگزار خواهد شد.