مسابقات بدمینتون یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی حوزه علمیه قم با قهرمانی مهدی فاطمی‌نسب و معرفی نفرات برتر در مجموعه ورزشی شهید حیدریان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دیدار پایانی این رقابت‌ها مهدی فاطمی‌نسب با پیروزی برابر حریف خود عنوان قهرمانی را کسب کرد و محمدرضا عرب‌نژاد خانوقی به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

همچنین علیرضا صادقلو در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفت.

مسابقات بدمینتون برای نخستین‌بار در چارچوب جشنواره فرهنگی ورزشی حوزه علمیه برگزار شد و فرصتی برای حضور و نمایش توانمندی‌های ورزشی طلاب فعال و متخصص این رشته فراهم کرد.

یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی حوزه علمیه قم با بزرگداشت رهبر شهید، امام خامنه‌ای، برگزار شد و رقابت‌های بدمینتون آن در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم پیگیری شد.