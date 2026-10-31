به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل دفتر امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بر ضرورت بازنگری در قوانین ایثارگران تاکید کرد.

علیرضا شهسواری، با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری بنیاد شهید، گفت: در طول بیش از چهار دهه فعالیت این نهاد مقدس، قوانین بسیاری وضع شده است که بخشی از آنها توانسته به مسائل جامعه هدف رسیدگی کند.

مدیرکل دفتر امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: با این حال، با نگاهی به این چهار دهه، متوجه می‌شویم که بخشی از قوانین و مقررات به دلیل گذشت زمان، تاریخ مصرف خود را از دست داده و اثرگذاری آنها کاهش یافته است؛ لذا این قوانین نیازمند بازنگری جدی هستند. در بند ت ماده ۳۱ «برنامه هفتم پیشرفت»، تکلیفی برای بنیاد تعیین شده که بر اساس آن، قوانین ایثارگران باید تجمیع شوند.