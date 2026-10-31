معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تأکید بر اینکه شرکت‌های توزیع در برخورد با انشعابات غیرمجاز لحظه‌ای تعلل نکنند، گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳ هزار و ۸۶۴ مگاوات بار پایه شبکه اصلاح، حدود ۴۳۳ هزار انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و نزدیک به ۱۶۳ هزار فقره از آنها به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر حسن‌بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در جریان برگزاری سی و پنجمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با اشاره به حضور فعال میدانی نیرو‌ها گفت: هم اکنون هزار و ۵۱۰ اکیپ عملیاتی متشکل از ۳ هزار و ۸۶۱ نفر در سراسر کشور و در تمامی مناطق عملیاتی مستقر هستند. اجرای طرح مهتاب در مناطقی نظیر خوزستان، اهواز، بوشهر و استان تهران که بیشترین حجم انشعابات غیرمجاز را داشتند، نتایج مؤثری در پی داشته است.

وی با تأکید بر استمرار تعیین تکلیف برق‌های غیرمجاز افزود: علاوه بر جمع‌آوری ۴۳۳ هزار انشعاب و تبدیل ۱۶۳ هزار مورد به انشعاب مجاز، فرآیند واگذاری غیردائم و شمارش سایر موارد توسط شرکت‌های توزیع در دست اقدام است. همچنین با پیگیری‌های میدانی، فضای ناامنی برای سودجویان حوزه رمزارز غیرمجاز ایجاد شده و کشف و ضبط این مراکز به صورت مستمر دنبال می‌شود.

حسن‌بکلو به کشف و ضبط ترانس‌های غیرمجاز در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و تهران بزرگ اشاره و تصریح کرد: همکاری نهاد‌هایی نظیر شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی برای مقابله با انشعابات غیرمجاز ضرورت دارد و تا زمان مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های ذی‌ربط، ریشه‌کنی کامل این معضل میسر نخواهد بود. همچنین در این مدت بیش از هزار و ۲۶۲ کیلومتر کابل غیرمجاز جمع‌آوری و تعویض ۵۳۹ هزار کنتور معیوب بررسی شده است.

آخرین اخطار به شرکت‌های توزیع درباره تعویض کنتور‌ها

معاون هماهنگی توزیع توانیر محور برنامه‌های این بخش را شامل تعویض ۱۹۰ هزار کنتور معیوب اعلام‌شده، اصلاح ۹۷۵ هزار اشتراک غیراستاندارد ناشی از تعارض قدرت و مصرف و کنترل‌پذیری مشترکان پرمصرف برشمرد و با انتقاد شدید از ثبت نشدن کیلووات تفاوت مصرف در برخی مناطق گفت: از میان ۳۹ شرکت توزیع، ۲۲ شرکت هنوز گزارش‌های خود را ارسال نکرده‌اند. ارسال هفتگی و مستند گزارش عملکرد از دوشنبه هفته آینده خط قرمز توانیر است.

وی تأکید کرد: برای ۴۳۹ هزار و ۵۸۵ کنتور تعویض‌شده باید برآورد دقیق مصرف ثبت‌نشده لحاظ و گزارش آن ارائه شود. از سوی دیگر، برای استانداردسازی ۹۷۵ هزار اشتراک باید ماهانه نزدیک به ۱۵۰ هزار کنتور اصلاح شود، در حالی که آمار حدود ۱۰ هزار مورد فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. شرکت‌ها باید مهلت ۱۵ روزه‌ای به مشترکان اعلام کنند و در صورت عدم مراجعه، استانداردسازی فیوز‌ها را بدون وقفه در دستور کار قرار دهند.

تعیین تکلیف تجهیزات و الزام کنترل‌پذیری اشتراک‌های دیماندی

حسن‌بکلو پیرامون شناسایی ۵۷ هزار مورد دستکاری لوازم اندازه‌گیری بیان کرد: شرکت‌های توزیع موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از کشف، برآورد خسارت مصرف را محاسبه و در حساب مشترک درج کنند. همچنین با وجود اختصاص حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار و ورود ۴۰۰ هزار کنتور در دو ماه گذشته به انبارها، راکد ماندن ۴۸۰ هزار دستگاه کنتور پذیرفتنی نیست و باید هرچه سریع‌تر نصب شوند.

وی کنترل‌پذیری مشترکان بالای ۲۵۰ آمپر را لازمه مدیریت بار پیک تابستان دانست و گفت: نصب کنتور هوشمند برای مصارف پرخطر و غیرمجاز پیگیری می‌شود تا مدیریت بار تسهیل شود. همچنین بر اساس مذاکرات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارتباط سامانه‌ای با ۱۱۰ هزار بنگاه معاملاتی ظرف یک ماه آینده نهایی خواهد شد تا تغییرات سکونت و قرارداد‌ها به صورت برخط در سامانه ثبت شود.

پایش سکونتگاه‌های غیردائم و باغ‌ویلا‌ها

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به لزوم کنترل هوشمند بار چاه‌های کشاورزی و پیگیری علت قطع نشدن ۹ هزار و ۵۰۰ مورد انشعاب دارای فرمان قطع، به موضوع سکونتگاه‌های غیردائم پرداخت و تصریح کرد: اطلاعات این اماکن باید از طریق شرکت‌های معتمد، مأموران قرائت و استعلام از سامانه املاک و اسکان احصا شود. در صورت عدم انطباق با الگوی سکونت دائمی، مقررات ویژه سکونتگاه‌های غیردائم و ویلایی اعمال می‌شود.