هزار و ۷۰۱ دستگاه خودرو و ۸ هزار و ۶۵۵ مسافر و سرنشین خودرو با شناور‌های خودروبر و مسافری تندرو در هفته گذشته در مسیر کیش جا به جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در مجموع هزار و ۷۰۱ دستگاه خودروی سواری با شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت) در مسیر دریایی کیش جابه‌جا شد و از این تعداد، ۸۴۴ دستگاه وارد کیش و ۸۵۷ دستگاه از کیش خارج شد.

شناور‌های خودروبر با انجام ۱۲۰ سفر شامل ۶۱ سفر ورودی و ۵۹ سفر خروجی، در مجموع ۵ هزار و ۱۰۳ سرنشین خودرو را جابه‌جا کردند و از این رقم ۲ هزار و ۵۳۲ نفر ورودی و ۲ هزار و ۵۷۱ نفر خروجی بود.

شناور‌های مسافری تندرو نیز با انجام ۸۴ سفر، در مجموع ۳ هزار و ۵۵۲ مسافر را جابه‌جا کردند و از این تعداد، هزار و ۸۰۵ مسافر ورودی و هزار و ۷۴۷ مسافر خروجی ثبت شده است.

سفر‌های شناور‌ها شامل ۴۲ سفر ورودی و ۴۲ سفر خروجی بود.

بر اساس آمار ثبت‌شده، مجموع تردد مسافران و سرنشینان خودرو با شناور‌های خودروبر و مسافری تندرو در این مدت به ۸ هزار و ۶۵۵ نفر رسید و از این تعداد، ۴ هزار و ۳۳۷ نفر وارد کیش شدند و ۴ هزار و ۳۱۸ نفر نیز از کیش خارج شدند.