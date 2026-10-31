مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بارش باران، وزش باد و رعد و برق به تناوب تا سه شنبه در استان ادامه دارد، گفت: بارش باران در روز‌های دوشنبه و سه شنبه شدت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با پیش بینی تداوم فعالیت سامانه سرد و بارشی، بارش تناوبی باران همراه با رعد و برق، وزش باد و مه آلودگی هوا تا اواسط هفته در گیلان ادامه دارد.

وی از تشدید بارش باران در روز‌های دوشنبه و سه شنبه در استان خبر داد و افزود: دریای کاسپین امروز با حداکثر ارتفاع موج ۸۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب و فردا با حداکثر ارتفاع موج ۵۰ سانتر متر، مناسب پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته در منطقه ازبرم سیاهکل ۲۶ درجه و کمترین دما در اسب وونی تالش ۹ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۰ درصد است.