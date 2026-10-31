به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی، با اشاره به راهبرد شبکه تعاون روستایی برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات باغی، اعلام کرد که تاکنون مجموعاً ۲۹ هزار تن سیب و انگور خریداری و جهت فرآوری به صنایع تبدیلی و تکمیلی منتقل شده است.

حسامی در خصوص طرح جدید خرید سیب گفت: از تاریخ ۱۰ آبان‌ماه امسال، فرآیند خرید حمایتی سیب صنعتی از طریق مراکز منتخب شبکه تعاون روستایی، از جمله اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه، آغاز خواهد شد. در این طرح، سیب صنعتی با نرخ ۱۷ هزار تومان به‌صورت مستقیم از باغداران خریداری می‌شود.

او با تأکید بر نقش شبکه‌های تعاونی در ساماندهی بازار، افزود: هدف اصلی ما، حمایت عملی از باغداران و همراهی با آنان در فرآیند عرضه و فروش است تا ضمن تأمین منافع تولیدکنندگان، زنجیره انتقال محصول به صنایع تبدیلی و تکمیلی به‌طور کامل شکل بگیرد. شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه‌ها، این روند را با جدیت دنبال خواهد کرد.