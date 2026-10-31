به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همایش تجلیل از محیط‌بانان برگزیده کشور با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، سخنگوی دولت، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور و جمعی از مسئولان کشوری و سازمانی برگزار شد.

در این مراسم، از خانم المیرا فرخی، فرمانده یگان حفاظت شهرستان سرعین، بعنوان فرمانده یگان نمونه شهرستان‌های کشور به پاس تلاش‌های وی در حفاظت از محیط زیست و پیشبرد اهداف زیست‌محیطی در سال ۱۴۰۵ با اهدای لوح توسط رئیس جمهورت قدیر و تجلیل شد.

همچنین در این مراسم عظیم جودی از شهرستان خلخال و پرویز مردوار از شهرستان بیله‌سوار بعنوان محیط‌بانان نمونه استان اردبیل در سال ۱۴۰۵ معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، ضمن تبریک این موفقیت به همکاران اداره کل حفاظت استان، اظهار داشت: این دستاورد‌ها حاصل تلاش جمعی همکاران و تعهد نیرو‌هایی است که حفاظت از طبیعت را مسئولیتی حرفه‌ای و ملی می‌دانند. امید است با تقویت حمایت‌ها و ارتقای امکانات و ظرفیت‌های حفاظتی، زمینه تداوم و ارتقای این موفقیت‌ها بیش از پیش فراهم شود.

محمد خداپرست در پایان، با تبریک روز ملی محیط‌بان به همه محیط‌بانان کشور، به‌ویژه محیط‌بانان پرتلاش استان اردبیل، از خدمات، تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان در مسیر حفاظت از محیط زیست و پاسداری از سرمایه‌های طبیعی کشور قدردانی کرد.