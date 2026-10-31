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نرخ سود بازار بینبانکی در هفته منتهی به ۷ آبانماه بدون تغییر در سطح ۲۴ درصد باقی ماند تا روند ثبات این نرخ در سقف کریدور پولی بانک مرکزی برای چندمین هفته متوالی ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آخرین دادههای منتشرشده از نرخ سود بازار بینبانکی، این نرخ در تاریخ ۷ آبانماه ۱۴۰۵ معادل ۲۴.۰۰ درصد ثبت شده است. بررسی روند هفتگی نشان میدهد نرخ سود بینبانکی از ابتدای مهرماه تاکنون در تمامی مقاطع ثبتشده روی رقم ۲۴ درصد قرار داشته و با وجود نوسانات جزئی در ماههای قبل، طی هفتههای اخیر تغییری نکرده است.
این در حالی است که نرخ سود بازار بینبانکی در برخی مقاطع مردادماه و شهریورماه در محدوده ۲۳.۸۰ تا ۲۳.۹۹ درصد قرار داشت و از اواخر شهریورماه مجدداً به ۲۴ درصد رسید. همچنین نرخ توافق بازخرید (ریپو) در سطح ۲۳ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعدهمند و سپردهگذاری قاعدهمند بهترتیب در سطوح ۲۴ و ۱۷ درصد باقی ماندهاند.
تداوم قرار گرفتن نرخ سود بینبانکی در سقف کریدور پولی، از استمرار رویکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخهای بازار پول حکایت دارد؛ رویکردی که با هدف کنترل رشد نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف شبکه بانکی دنبال میشود.