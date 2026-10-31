به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از نرخ سود بازار بین‌بانکی، این نرخ در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ معادل ۲۴.۰۰ درصد ثبت شده است. بررسی روند هفتگی نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای مهرماه تاکنون در تمامی مقاطع ثبت‌شده روی رقم ۲۴ درصد قرار داشته و با وجود نوسانات جزئی در ماه‌های قبل، طی هفته‌های اخیر تغییری نکرده است.

این در حالی است که نرخ سود بازار بین‌بانکی در برخی مقاطع مردادماه و شهریورماه در محدوده ۲۳.۸۰ تا ۲۳.۹۹ درصد قرار داشت و از اواخر شهریورماه مجدداً به ۲۴ درصد رسید. همچنین نرخ توافق بازخرید (ریپو) در سطح ۲۳ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند و سپرده‌گذاری قاعده‌مند به‌ترتیب در سطوح ۲۴ و ۱۷ درصد باقی مانده‌اند.

تداوم قرار گرفتن نرخ سود بین‌بانکی در سقف کریدور پولی، از استمرار رویکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ‌های بازار پول حکایت دارد؛ رویکردی که با هدف کنترل رشد نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف شبکه بانکی دنبال می‌شود.