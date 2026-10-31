به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ وجیه الله عبدی، در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای طرح کنترل قاچاق چوب و برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام میکنند، ماموران انتظامی شهرستان نرجه یک دستگاه کامیون ولوو حامل چوب را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن ماموران ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از اداره جنگلبانی بود، کشف و یک نفر در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی محموله قاچاق کشف شده را ۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها برخورد می‌کند.

شناسایی و برخورد قانونی با ۱۹ واحد صنفی مرتبط با جشن هالووین در قزوین

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین از شناسایی ۱۹ واحد صنفی متخلف در جریان اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی با رویکرد مقابله با ترویج جشن هالووین خبر داد.

سرهنگ رضا اسماعیل پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی، طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در سطح اصناف و اماکن عمومی استان به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۹ واحد صنفی که اقدام به انتشار مطالب و تصاویر مرتبط با جشن هالووین کرده بودند، شناسایی شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین با اشاره به برخورد قانونی با واحد‌های صنفی متخلف تصریح کرد: اقدامات قانونی از جمله پلمب واحد‌های متخلف و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ اسماعیل پور در پایان بر تداوم نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و برخورد قانونی با تخلفات در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید کرد.

پایان کار خرده فروش مواد مخدر در نصرت آباد



فرمانده انتظامی شهرستان البرز از شناسایی و دستگیری خرده فروش مواد مخدر در نصرت آباد و کشف مقادیری مواد افیونی از متهم خبرداد.

سرهنگ سید حمیدرضا موسوی پور فرمانده انتظامی شهرستان البرز در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: مأموران گشت کلانتری ۱۲ البرز در تحقیقاتی از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در روستای نصرت آباد و حومه مطلع شدند.

وی با اشاره به اینکه دستگیری این توزیع کننده مواد مخدر در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفت افزود: مأموران گشت انتظامی کلانتری متهم را شناسایی و در عملیاتی هنگام فروش مواد مخدر دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم ۱۶۰ گرم تریاک وحدود ۲ گرم شیشه بسته بندی و آماده توزیع به همراه ترازوی دیجیتالی توزین مواد مخدر کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.