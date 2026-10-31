به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «ریشه در خون» به کارگردانی سیروس الوند، محصول ۱۳۶۳، ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره‌ی جوان شجاعی به نام حجت است که یکی از مخالفین قانون کاپیتولاسیون است و زمانی که قصد دارد به روستای خود برود وارد یک درگیری می‌شود و به قتل می‌رسد. حجت قبل از مرگ یکسری اسناد مهم را به دست یکی از دوستان خود به نام رسول رسانده است. رسول در درگیری زخمی می‌شود ولی تمام تلاش خود را برای رساندن اسناد می‌کند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان فرامرز قریبیان، اکبر زنجانپور، حمید طاعتی، نعمت الله گرجی، زکریا هاشمی، جهانگیر الماسی، محمود علی زاده، علی کنگرلو و مختار سائقی را نام برد.

فیلم سینمایی «ستاره پیروزی» به کارگردانی سباستین تولار و نویسندگی سدریک ایدو، محصول ۲۰۲۳، ساعت ۲۳، تماشایی می‌شود.

ریاض بلیچه، لوبنا ابیدر و مروان آمسکر در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

داستان فیلم بر اساس زندگی یکی از آشپز‌های موفق مهاجر مراکشی است که از کودکی اشتیاق زیادی به شیرینی‌پزی دارد. این مرد جوان تلاش می‌کند تا رویای خود را در بزرگ سالی محقق کند. او در رستوران‌های مختلفی کار می‌کند تا اینکه…