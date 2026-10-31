به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سیدحسین صالحی‌نیا، رئیس هیأت والیبال مازندران با اشاره به استقبال گسترده از نخستین جشنواره مینی‌والیبال قهرمانان فردا گفت: بیش از ۳۳۰ تیم برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده‌اند و این رویداد با هدف کشف استعداد‌های ورزشی و فراهم‌کردن فضایی پویا برای فعالیت والیبالی دختران، در سه مرحله برگزار می‌شود.

وی در حاشیه برگزاری نخستین مرحله جشنواره مینی‌والیبال قهرمانان فردا در شهرستان قائم‌شهر ضمن تبریک روز مربی به مربیان والیبال استان، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، علاوه بر ایجاد فضایی ورزشی و بانشاط برای کودکان، شناسایی استعداد‌های مستعد والیبال بر اساس متد‌های روز دنیاست.

صالحی‌نیا با بیان اینکه نخستین مرحله این جشنواره در شهرستان قائم‌شهر برگزار شده است، افزود: استقبال از این رویداد فراتر از انتظار بوده و بیش از ۳۳۰ تیم برای شرکت در آن اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس هیأت والیبال استان مازندران با اشاره به تعدد تیم‌های شرکت‌کننده و گستردگی جغرافیایی استان تصریح کرد: با توجه به تعداد بالای تیم‌ها و ضرورت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور ورزشکاران، جشنواره مینی‌والیبال «قهرمانان فردا» در سه مرحله برگزار خواهد شد.

صالحی‌نیا ادامه داد: پس از برگزاری نخستین مرحله به میزبانی قائم‌شهر، مرحله دوم این جشنواره هفته آینده به میزبانی شهرستان چالوس برگزار می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره بتواند زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های نوظهور والیبال مازندران را فراهم کند و گامی مؤثر در مسیر توسعه والیبال پایه و پشتوانه‌سازی برای آینده این رشته ورزشی در استان باشد.