به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بالاکتفی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی که در خصوص بارش‌های فرانرمال از مدت‌ها قبل مطرح شده بود، طبق پیش‌بینی‌ها، بیشترین شدت بارش‌ها در بازه زمانی نیمه آبان ماه تا نیمه آذرماه رخ خواهد داد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ادامه داد: با نزدیک شدن به این بازه زمانی و به‌روزرسانی پیش‌بینی‌ها، احتمال وقوع این پدیده افزایش یافته است.

بالاکتفی گفت: در هفته گذشته نیز شاهد بارش‌های فرانرمال در نقاط مختلف استان بودیم و مجموعه‌های مسئول با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، آمادگی کامل برای مواجهه با این شرایط جوی را دارند.

وی ادامه داد: این پدیده اقلیمی است و ممکن است غیرقابل پیش بینی باشد و شدت بارش ها قابل پیش بینی نیست در هرصوررت ملاک عمل ما هشدارهای هواشناسی است .

بالاکتفی گفت: تمهیدات لازم برای مدیریت پیامد‌های احتمالی این پدیده در دستور کار قرار گرفته و آمادگی دستگاه‌های مربوطه متناسب با آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی به‌روزرسانی خواهد شد.