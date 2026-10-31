به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پیونگ‌یانگ بیانیه مشترک گروهی از کشورهای ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه این کشور را «نقض آشکار حاکمیت» خود و برخاسته از خصومت آمریکا و غرب دانست و محکوم کرد.کره شمالی که سال‌ها است برای اقدامات خود در حوزه هسته‌ای، تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته، بار دیگر تأکید کرد که تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانند پیونگ‌یانگ را مجبور به عقب‌نشینی کنند .

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «تحریم و فشار شاید روی ضعیفان کارساز باشد، اما هرگز بر ما اثری نخواهد داشت. نمایش و هیاهوی کلیشه‌ای تحریم از سوی آمریکا و غرب به هیچ وجه نمی‌تواند جایگاه جمهوری دموکراتیک خلق کره را به عنوان قدرت دارنده‌ی تسلیحات هسته‌ای، متزلزل کند.»