سومین دوره لیگ هاکی روی یخ دختران زیر ۱۸ سال با قهرمانی تیم سپندار، نایب‌قهرمانی تیم هما و کسب عنوان سومی تیم تندر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی و مراسم اختتامیه سومین دوره لیگ هاکی روی یخ جوانان دختر در پیست یخ آیس‌باکس ایران‌مال برگزار شد.

در آخرین دیدار این رقابت‌ها، تیم هما موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد سیمرغ عبور کند و عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد. دینا رمضانی و باران جدیدی گل‌های تیم هما را به ثمر رساندند و مهرسا غلامی تنها گل سیمرغ را وارد دروازه حریف کرد.

مهرسا غلامی از تیم سیمرغ و نفس قربانی از تیم هما به‌عنوان بازیکنان تأثیرگذار مسابقه معرفی شدند.

قضاوت این دیدار بر عهده امیرحسین رودسرابی، میلاد امینی، امیر مقدم و نگین میری بود و هاله ملک‌مدنی و آرش قبادیان نیز در میز داوران، ثبت وقایع مسابقه را بر عهده داشتند.

در پایان رقابت‌ها، تیم سپندار با کسب ۳۳ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم‌های هما و تندر هر دو با ۲۱ امتیاز و بر اساس نتایج بازی‌های رودررو، به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. تیم سیمرغ نیز با ۱۵ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در بخش معرفی بهترین بازیکنان هر تیم، شهگل عرب از سپندار، روژا رمازی از تندر، باران جدیدی از هما و ساغر هاشمی از سیمرغ انتخاب شدند.

برترین‌های این دوره از مسابقات به شرح زیر معرفی شدند:

بهترین دروازه‌بان: رها عبدالرحیمی از تیم تندر

بهترین مدافع: آوا محمد از تیم سیمرغ

بهترین مهاجم: فریماه خانی از تیم سپندار

تأثیرگذارترین بازیکن جام: زهرا میرآخورلو از تیم سپندار