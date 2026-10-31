به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرمربی تیم رزمی کاران اعزامی به اصفهان گفت: مسابقات قهرمانی رزمی ووینام به میزبانی شهر اصفهان و با حضور ۴۷۰ رزمی کار برگزار شد.

سید یزدان قاسمی با بیان اینکه ۴۳ نوجوان از استان در این رقابت ها شرکت کردند افزود: هر ۴۳ ورزشگار نوجوان هم استانی موفق به کسب مدال نقره، برنز وطلای این مسابقات شدند.

وی ادامه داد: در پایان این رقابت ها تیم استان کهگیلویه و بویراحمد اول شد و استانهای اصفهان و کرمان هم به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

سرمربی تیم رزمی کاران اعزامی به اصفهان اضافه کرد: ۸ نفر از این ورزشکاران نوجوان کهگیلویه و بویراحمدی به تیم ملی و حضور در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شدند.

حسین زاده رئیس کمیته داوری این مسابقات هم گفت: داوران این رقابت ها نیز به عنوان داوران برتر این رقابت ها تجلیل شدند.