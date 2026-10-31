مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: تمرکززدایی در جذب دانشجوی خارجی، رفع سردرگمی دانشجویان بین‌الملل و معرفی ظرفیت‌های علمی سراسر کشور باید در اولویت باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان برای مناطق مختلف جهان یک نسخه کلی پیچید، خواستار تشکیل کمیته مشترک راهبردی میان دو سازمان قبل از سیاست‌گذاری بورسیه‌ها شد و بر لزوم تمرکززدایی در جذب دانشجوی خارجی، رفع سردرگمی دانشجویان بین‌الملل و معرفی ظرفیت‌های علمی سراسر کشور تأکید کرد.

ربانی در نشست مشترک رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا با مدیران سازمان امور دانشجویان، با تبیین دیدگاه‌ها و دغدغه‌های رایزنان فرهنگی به بررسی چالش‌ها و الزامات راهبردی جذب دانشجویان بین‌الملل پرداخت.

وی با اشاره به اجماع میان فعالان حوزه دیپلماسی فرهنگی مبنی بر اهمیت حیاتی جذب دانشجو و تربیت نیروی انسانی به عنوان ماموریت اصلی نهاد‌های خارج از کشور، گفت: با وجود این جایگاه راهبردی، یکی از مشکلات و چالش‌های عمده ما این است که درک و روایت درستی از واقعیت‌های میدانی کشور‌های هدف نداریم. تصور عمومی بر این است که می‌توان یک نسخه کلی را برای مناطق مختلف از جمله شبه‌قاره، آفریقا و آسیای جنوب شرقی تجویز کرد؛ در حالی که اقتضائات این مناطق کاملاً با یکدیگر متفاوت است.

ربانی در همین راستا پیشنهاد کرد: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره بورسیه‌ها، لازم است یک کمیته مشترک راهبردی میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان امور دانشجویان برای حل موضوعات مشترک دو سازمان تشکیل شود.

مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دومین چالش جدی در این حوزه را ضعف در معرفی جامع و متوازن ظرفیت‌های داخل دانشگاهی کشور دانست و افزود: متأسفانه یک تصور ذهنی غالب در میان بسیاری از متقاضیان خارجی وجود دارد که همگی متقاضی تحصیل منحصراً در دانشگاه تهران هستند.

این در حالی است که وقتی دانشجو پذیرفته شده و به او پیشنهاد تحصیل در دانشگاه‌های معتبر دیگری همچون دانشگاه تبریز یا سایر دانشگاه‌های استانی ارائه می‌شود که به مراتب امکانات و ظرفیت‌های مناسب‌تری برای رشته و شرایط فرد دارند، اما متقاضی به دلیل عدم شناخت و روایت درست، مقاومت کرده و بر تحصیل صرف در تهران اصرار می‌کند؛ نمونه بارز این مشکل را هم‌اکنون در خصوص برخی دانشجویان پاکستانی شاهدیم که نیازمند فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی است.

ربانی با اشاره به تجربیات میدانی خود در کشور‌های مأموریتی از جمله اندونزی، بر ضرورت تسهیل فرآیند ورود و رفع سردرگمی دانشجوی خارجی تأکید کرد و گفت: یک دانشجوی خارجی هنگامی که پذیرش می‌گیرد، باید از تمامی مراحل مسیر از جمله زمان دقیق ورود، نحوه جابه‌جایی، محل اسکان و مراحل دوره آموزش زبان شناخت شفاف داشته باشد به همین منظور ضرورت دارد سامانه‌ای جامع برای مدیریت این فرآیند طراحی شود.

ربانی در پایان ضمن تشکر از نگاه رو به جلوی سازمان امور دانشجویان در خصوص تنوع‌بخشی به روش‌های جذب از جمله توسعه آموزش‌های آنلاین و فرامرزی و تلاش برای بومی‌سازی نهاد‌های آموزشی، از استمرار این نشست‌های منطقه‌ای و تداوم تبادل نظر در بستر ارتباطی ایجادشده تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که با گام‌های مشترک و مسئله‌محور، موانع موجود در حوزه جذب و تربیت دانشجویان بین‌الملل هرچه سریع‌تر برطرف شود.