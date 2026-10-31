مراسم گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی و یادواره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز کشور، با محوریت پاسداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب، در دبیرستان شهید سودابه احدی سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از نیمکت‌های کلاس درس تا سنگر‌های دفاع مقدس، تاریخ این سرزمین با ایثار و غیرت نوجوانانی رقم خورده است که تحصیل و مدرسه را به میدان دفاع از میهن پیوند زدند.

همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی، این مراسم با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید کشور برگزار شد؛ شهدایی که در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های میهن، از جان خود گذشتند.

در این آیین، به‌ویژه یاد و نام ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب گرامی داشته شد؛ دانش‌آموزانی که مظلومانه جان خود را از دست دادند.

نسل امروز دانش‌آموزان نیز با حضور در سنگر علم، آگاهی و بصیرت، بر ادامه راه هم‌کلاسی‌های آسمانی خود و پاسداری از آرمان‌های آنان تأکید کردند.