مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از اتصال ۲۰۰ روستای استان به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: اتصال ۱۷۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صداوسیمای استان، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی گفت: از ابتدای دولت تاکنون، با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی، ۲۰۰ روستای استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

بهی افزود: در حال حاضر ۱۷۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر در خراسان جنوبی باقی مانده که برای اتصال آنها به شبکه ملی اطلاعات برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به توسعه سایت‌های ارتباطی در مناطق روستایی گفت: با وجود محدودیت‌ها در ایام جنگ، سه سایت جدید روستایی راه‌اندازی شد و از ابتدای امسال نیز ۲۰ سایت جدید به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی همچنین از توسعه فیبر نوری منازل و کسب وکار‌ها به عنوان یکی از طرح‌های مهم ارتباطی استان یاد کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۷ هزار خانوار در شهر‌های استان تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند.

بهی با اشاره به اجرای این طرح در بیرجند افزود: اپراتور مربوطه تاکنون ۴۰ کیلومتر حفاری انجام داده و از مجموع ۶ کابینه ایجادشده، سه کابینه در مرحله آماده‌سازی برای ارائه خدمات قرار دارد که بخش عمده طرح تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت پدافند سایبری، نقش مردم را در تأمین امنیت فضای مجازی مهم دانست و گفت: امنیت سایبری تنها بر عهده دستگاه‌های اجرایی نیست و کاربران نیز به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره تأمین امنیت باید به وظایف خود عمل کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از مردم خواست از منابع معتبر برای دریافت اخبار و اطلاعات استفاده کنند، در انتخاب گذرواژه‌های امن دقت داشته باشند، به لینک‌ها و پیام‌های ناشناس اعتماد نکنند و از انتشار اطلاعات شخصی در فضای مجازی بپرهیزند.