هلال احمر اعلام کرد: بارش‌ها از امروز شنبه در بخش‌هایی از غرب و جنوب‌غرب کشور آغاز شده و در نیمه دوم هفته با گستردگی بیشتری مناطق مختلف کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس هموطنان از صعود به ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، استان‌های ایلام، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و چهارمحال‌وبختیاری از جمله مناطقی هستند که در روز‌های آینده بارندگی را تجربه خواهند کرد. همچنین در برخی ارتفاعات زاگرس و البرز بارش برف پاییزی گزارش شده است.

با توجه به احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در مناطق مستعد، به شهروندان توصیه می‌شود از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از نزدیک شدن به مسیر‌های سیلابی و رودخانه‌های در معرض طغیان بپرهیزند.

بر اساس این گزارش: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، بارش برف و احتمال کاهش دید، از کوهنوردان درخواست می‌شود در روز‌های پیش‌رو از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر، تیم‌های واکنش سریع، تیم‌های تخصصی امداد کوهستان و پایگاه‌های امدادونجات در مناطق تحت تأثیر سامانه‌های بارشی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدمات امدادی لازم را ارائه کنند.

در پایان، از هم‌وطنان درخواست می‌شود در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.