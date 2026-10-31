معاون راهبری تولید برق حرارتی کشور از افزایش ۱۲ درصدی برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: هدف از این اقدامات، آمادگی کامل نیروگاه‌ها برای تأمین برق پایدار در تابستان سال آینده است.

مسعود مرادی، معاون راهبری تولید برق حرارتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ از افزایش ۱۲ درصدی برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای برنامه تعمیراتی با هدف آمادگی نیروگاه‌ها برای تأمین برق پایدار در تابستان سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: امسال ۱۱۵ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی برای نیروگاه‌ها پیش‌بینی شده است که باید مطابق برنامه مصوب و با هدف آمادگی نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده به پایان برسد.

مرادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها افزود: با همکاری و تعامل وزارت نفت، اقدامات مناسبی در زمینه تأمین و ذخیره‌سازی سوخت انجام شده و این روند تاکنون مطابق برنامه پیش رفته است.

معاون راهبری تولید برق حرارتی کشور ابراز امیدواری کرد: با اجرای به‌موقع برنامه‌های تعمیراتی و تأمین سوخت زمستانی، زمینه تأمین برق پایدار فراهم شود.