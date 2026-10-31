دانش آموز بوکسور گلستانی که از رقابت با ورزشکار صهیونیستی انصراف داده بود، در گرگان مورد استقبال جمعی از ورزش دوستان و مسئولان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امیرمحمد رستم‌پور، دانش‌آموز ۱۷ ساله بوکسور گرگانی و نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی جوانان مونته‌نگرو، در پی قرار گرفتن در مسیر رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی، از ادامه رقابت‌ها انصراف داد و امروز مورد استقبال مردم و مسولان استانی قرار گرفت.

فرمانده سپاه نینوا خطاب به این نوجوان گفت: با این کار پرچم عزت مردم و آزادی خواهی را بالا بردی.

امیر محمد رستم پور گفت: خود را سرباز این وطن می‌دانم و جانم را فدای این سرزمین می‌کنم، از تصمیمی که گرفتم پشیمان نیستم.

وی سابقه کسب مدال برنز قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوان، مدال برنز مسابقات آسیا در العین امارات و کسب سه مدال کشوری را در کارنامه دارد.