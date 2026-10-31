

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر خسروی‌نژاد در نخستین نشست ملی کشاورزی با قاره افریقا که از صبح امروز شنبه ۹ آبان در تهران آغاز شده، زمینه‌های همکاری‌های ایران با کشور‌های افریقایی را فراتر از صادرات یا واردات چند محصول دانست و بر لزوم گسترش و تعمین مبادلات فنی و مشارکت در سایر بخش‌های کشاورزی تاکید کرد.

دستیار وزیر و مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به صادرات ۶۵ تا ۷۰ میلیون دلاری محصولات کشاورزی ایران به افریقا اظهار داشت: این میزان واردات نشان‌دهنده وجود بازاری بزرگ و تقاضای قابل توجه برای محصولات و خدمات کشاورزی است که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های این قاره باشد.

او تغییر رویکرد در همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا را ضروری خواند و گفت: نباید همکاری‌ها صرفاً به صادرات مقطعی محصولات و تجهیزات محدود شود، بلکه باید به سمت الگو‌هایی حرکت کنیم که تولید در کشور‌های آفریقایی، فرآوری مشترک محصولات، انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی را دربرگیرد.

مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه اذعان داشت: ارائه خدمات فنی و مهندسی باید با آموزش، پشتیبانی و تأمین خدمات مورد نیاز برای بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات همراه باشد تا همکاری‌ها از مرحله فروش محصول فراتر رفته و به ایجاد ظرفیت‌های پایدار در کشور‌های طرف همکاری منجر شود.

خسروی‌نژاد به برنامه‌های راهبردی اتحادیه آفریقا برای تحول نظام‌های کشاورزی و غذایی در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ اشاره و تصریح کرد: در این برنامه، افزایش ظرفیت تولید، تقویت زنجیره‌های ارزش و توسعه فرآوری محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اجرای منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، فرصت شکل‌گیری بازار گسترده‌تری را برای تولید، عرضه و فرآوری محصولات در داخل این قاره فراهم می‌کند.

دستیار وزیر امور خارجه با بیان اینکه تجربه ایران در کشاورزی در شرایط کم‌آبی و محدودیت‌های اقلیمی می‌تواند برای بخشی از کشور‌های آفریقایی کاربردی باشد، اضافه کرد: همکاری در زمینه آبیاری نوین، مدیریت منابع آب، تولید و عرضه بذر‌های مقاوم به خشکی، تأمین نهاده‌ها، ماشین‌آلات سبک کشاورزی و توسعه صنایع غذایی از جمله زمینه‌های مستعد همکاری میان دو طرف است.

او خدمات دامی، تولید واکسن، خدمات فنی و مهندسی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را نیز از دیگر حوزه‌های قابل پیگیری دانست و تأکید کرد: شناسایی این فرصت‌ها باید بر اساس نیاز واقعی کشور‌های هدف و ظرفیت‌های اقتصادی و فنی طرفین انجام شود.

خسروی‌نژاد با تأکید بر این که برخورداری از توانمندی فنی به‌تنهایی برای ورود موفق به بازار آفریقا کافی نیست، تصریح کرد: کیفیت و قیمت محصولات، امکان تأمین مالی، خدمات پس از فروش و تناسب فناوری با شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور مقصد، از جمله عواملی است که باید پیش از ورود به هر بازار مورد ارزیابی قرار گیرد.

او با بیان این که توسعه همکاری‌های کشاورزی باید منافع اقتصادی دو طرف را تأمین کند، گفت: اجرای طرح‌های مشترک باید ضمن کمک به ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولیدی کشور‌های آفریقایی، زمینه فعالیت پایدار و سودآور بنگاه‌های اقتصادی ایران را نیز فراهم کند.

دستیار وزیر امور خارجه همچنین بر ضرورت آسیب‌شناسی همکاری‌های گذشته تأکید کرد و افزود: باید بررسی شود چه تعداد از تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان ایران و کشور‌های آفریقایی به قرارداد‌های اجرایی و همکاری‌های ماندگار منجر شده‌اند.

او با اعلام آمادگی وزارت امور خارجه برای پشتیبانی از توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا اظهار داشت: این وزارتخانه از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های آفریقایی و سازوکار کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، آمادگی دارد در شناسایی فرصت‌ها، معرفی شرکای معتبر و تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف نقش‌آفرینی کند.