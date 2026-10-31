به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل گمرک منطقه آزاد تجاری - صنعتی قصرشیرین گفت: ۶۰۲ میلیون و ۲۹۲ هزار دلار کالا در هفت ماه سپری شده از سال جاری از مبدأ گمرک مرز رسمی پرویزخان ترازیت شد.

حجت‌الله چاوشی مدیرکل گمرک منطقه آزاد تجاری - صنعتی قصرشیرینافزود: عمده محموله‌های ترانزیتی را شامل گازوئیل، مازوت، قیر، بنزین، ضایعات کارتن و نوشابه عنوان کرد.

مدیرکل گمرک منطقه آزاد تجاری صنعتی قصرشیرین گفت: همچنین در مدت اعلام شده، ۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار به مقصد گمرک پرویزخان ترانزیت شده است.

چاوشی میانگین تردد روزانه ناوگان حامل کالاهای ترانزیتی در گمرک پرویزخان ۳۳۱کامیون و کالاهای صادراتی را ۵۰۱ دستگاه کامیون اعلام کرد.

قصرشیرین در استان کرمانشاه، بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق داشته و دارای ۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان است.