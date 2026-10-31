به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در این یادواره در سخنانی گفت: دانش آموزان در تاریخ ۷۰ سال گذشته کشورمان نقش تعیین کننده‌ای داشته و همواره تاثیرگذار بوده‌اند همین موضوع باعث شد دشمن در جنگ اخیر دانش‌آموزان بی‌گناه را در میناب هدف قرار دهد.

عباس پاپی‌زاده از قیام امام خمینی (ره) یاد کرد و افزود: دانش آموزان در هشت سال دفاع مقدس داوطلبانه در جبهه نبرد حاضر شدند و با وجود سن کم درمقابل دشمن ایستادند.

وی با بیان اینکه فهم و شعور جامعه دانش‌آموزی کشورمان همیشه موجب خشم دشمن شده است، اظهارکرد: اوج این خشم در تجاوز ۹ اسفند به کشورمان و مدرسه میناب نشان داده شد.

در این آیین، از پنج عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس رونمایی شد و از تعدادی از دانش‌آموز فرزند شهید دزفول نیز تجلیل به عمل آمد.

حدود ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف دزفول در حال تحصیل است.

شهرستان دزفول ۲هزار و ۶۰۰ شهید تقدیم کرده است که از این تعداد، ۷۱۳ شهید دانش‌آموز هستند.