

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، در نشست مشترک میان رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا و سازمان امور دانشجویان، ضرورت گذار از مدل سنتی جذب دانشجو به سمت آموزش فرامرزی و تغییر الگوی زبان تدریس به عنوان دو مطالبه کلیدی برای ارتقای دیپلماسی علمی کشور در قاره آفریقا مطرح شد؛ بنابراین گزارش در این نشست که به صورت برخط با هدف بررسی ظرفیت‌های توسعه مناسبات علمی، تسهیل جذب دانشجویان بین‌الملل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی کشور برگزار شد

رایزنان فرهنگی در این نشست با اشاره به چالش‌های لجستیکی، رفاهی و سختی‌های مسیر سفر دانشجویان آفریقایی به ایران، بر این باور بودند که مدل فعلی نیازمند بازنگری است. بر این اساس، یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های مطرح شده، تغییر رویکرد برای جذب دانشجویان به ایران به ارائه آموزش در قاره آفریقا است.

طبق این مطالبه، دانشگاه‌های ایران باید با راه‌اندازی شعب اختصاصی، ایجاد رشته‌های مشترک و بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود در کشور‌های آفریقایی، خدمات آموزشی خود را مستقیماً در محل ارائه دهند تا علاوه بر تسهیل فرآیند یادگیری، نفوذ علمی و فرهنگی ایران در این قاره به شکلی پایدار و مستمر تثبیت شود.

همچنین رایزنان فرهنگی با نگاهی استراتژیک به ضرورت هم‌افزایی علمی با جوامع مقصد، بر اهمیت تغییر زبان آموزش تأکید کردند. در این راستا، مطالبه شده است که دانشگاه‌های ایران در پروژه‌های آموزشی خود در آفریقا، از زبان‌های بین‌المللی از جمله انگلیسی و فرانسه استفاده کنند.

رایزنان فرهنگی با تأکید بر اینکه تسلط بر زبان فارسی یک ارزش فرهنگی است، خاطرنشان کردند: برای اینکه فعالیت‌های علمی و پژوهشی از محدوده محدودِ تسلط به زبان فارسی فراتر رفته و با ساختار‌های علمی و اجتماعی جوامع آفریقایی ادغام شود، استفاده از زبان‌های دوم (انگلیسی و فرانسه) برای ارائه آموزش‌های تخصصی و ایجاد تعاملات گسترده‌تر در سطح بین‌المللی، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

یادآوری می شود؛ در این نشست رایزنان فرهنگی ۱۲ کشور از قاره آفریقا حضور داشتند.