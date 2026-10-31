به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با هدف توسعه دیپلماسی علمی و بررسی زیرساخت‌های آموزشی، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان به همراه رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات از پردیس بین‌المللی دانشگاه تهران در بغداد بازدید کرد و روند آماده‌سازی این مجموعه برای جذب دانشجویان عراقی در نشستی مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیدمحمدباقر جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان با حضور در چند کلاس درس دوره آموزش زبان فارسی به دانشجویان عراقی، به صورت چهره‌به‌چهره با استادان و دانشجویان گفت‌و‌گو کرد و در جریان روند پیشرفت آموزشی و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

همچنین در ادامه، نشستی مشترک با حضور یحیی بوذری‌نژاد، رئیس پردیس بین‌المللی دانشگاه تهران در بغداد، برگزار شد.

در این جلسه، جعفری و نجفی در جریان روند آماده‌سازی و تجهیز این پردیس برای جذب و پذیرش دانشجو از میان داوطلبان عراقی علاقه‌مند به تحصیل در نیمسال تحصیلی جاری قرار گرفتند و درباره توسعه برنامه‌های آتی و تقویت دیپلماسی علمی تبادل نظر صورت پذیرید.