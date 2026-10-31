امیرحسین فیروزپور در مرحله نیمه نهایی نهایی وزن ۹۲ کیلوگرم، کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل ترنت هیدلی، از آمریکا نتیجه را واگذار کرد و راهی دیدار رده بندی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱ چاپلین از قرقیزستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. فیروزپپور در این مرحله مقابل ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.