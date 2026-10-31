به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،دشت‌های حاصلخیز نکا این روز‌ها میزبان برداشت محصولی ارزشمند و راهبردی است؛ محصولی که علاوه بر رونق اقتصادی روستا‌ها و افزایش درآمد کشاورزان، نقشی مؤثر در تأمین مواد اولیه صنایع روغن‌کشی، تولید خوراک دام و طیور و کاهش وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا، با اعلام آغاز برداشت دانه روغنی سویا در این شهرستان اظهار کرد: خداوند را شاکریم که پس از ماه‌ها تلاش و زحمات کشاورزان سخت‌کوش نکایی، امروز شاهد به ثمر نشستن دسترنج آنان و آغاز برداشت یکی از محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی هستیم.

قاسم پناهی، با اشاره به جایگاه ممتاز نکا در تولید این محصول افزود: امسال حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت سویا اختصاص یافته که بخش عمده آن در سه دهستان زارمرود، پی‌رجه و استخرپشت قرار دارد.

وی تصریح کرد: شهرستان نکا از نظر سطح زیر کشت سویا رتبه نخست استان مازندران را در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند برداشت، میزان خرید این محصول در شهرستان به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن برسد.

پناهی گفت: شرایط مناسب اقلیمی، برخورداری از اراضی حاصلخیز، ظرفیت‌های کشاورزی و تجربه ارزشمند بهره‌برداران محلی، شهرستان نکا را به یکی از مناطق مستعد کشت محصولات زراعی، به‌ویژه دانه روغنی سویا، در مازندران تبدیل کرده است.

وی افزود: کشاورزان نکایی با بهره‌گیری از تجربه نسل‌های گذشته و تلاش مستمر در مراحل آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت، سهم قابل‌توجهی در توسعه کشت این محصول راهبردی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی نکا خاطر نشان کرد: کشت سویا، علاوه بر ارزش اقتصادی، به دلیل قرار گرفتن در گروه گیاهان خانواده بقولات و قابلیت تثبیت زیستی نیتروژن، در صورت مدیریت صحیح زراعی می‌تواند به بهبود حاصلخیزی خاک و تقویت تناوب کشت کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خرید محصول کشاورزان گفت: هم‌زمان با آغاز فصل برداشت، دو مرکز خرید در شهرستان فعال شده‌اند تا کشاورزان بتوانند محصولات برداشت‌شده خود را بدون وقفه به مراکز تعیین‌شده تحویل دهند.

پناهی افزود: تاکنون حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تن سویا از کشاورزان شهرستان در این دو مرکز خریداری شده و انتقال محموله‌های خریداری‌شده به شرکت بهپاک در حال انجام است.

وی با بیان اینکه روند برداشت، خرید و انتقال محصول همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: خرید دانه روغنی سویا با مبنای رطوبت ۱۲ درصد و ناخالصی ۲ درصد انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نکا با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان این محصول راهبردی گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت خرید هر کیلوگرم سویا حدود ۱۰۰ هزار تومان باشد که نرخ نهایی آن هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی از کشاورزان خواست پس از برداشت، محصول خود را به مراکز خرید فعال شهرستان تحویل دهند تا مراحل خرید، ثبت و انتقال آن مطابق ضوابط تعیین‌شده انجام شود.

ازاین‌رو توسعه کشت سویا در شهرستان نکا، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، می‌تواند گامی مؤثر در تقویت زنجیره تأمین روغن خوراکی، پشتیبانی از صنایع وابسته و تحقق اهداف خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی باشد.