به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، اولین جلسه از دور دوم نظارت بر اجرای مصوبات حوزه فضای مجازی با موضوع نظارت و ارزیابی پیشرفت مصوبه «الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات» به میزبانی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگان دستگاه‌های متولی و نظارتی شامل وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، دادستانی‌کل کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت و معدن حضور داشتند و آخرین وضعیت اجرای مصوبه مذکور، بررسی شد.

مصوبه الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۷ با هدف توسعه ایمن و نظام‌مند فناوری اینترنت اشیا، تصویب و ابلاغ شده بود.

نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه اعلام کرد که پیش‌نویس نقشه راه فناوری اینترنت اشیاء و نگاشت اقتصادی آن تهیه شده و مقرر شد این پیش نویس در اختیار دستگاه‌های متولی سند قرار گرفته و این دستگاه‌ها، نظرات کارشناسی خود را برای نهایی‌سازی و ابلاغ نقشه راه ارسال کنند.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه اعلام کرد که پیش‌نویس نقشه راه عملیاتی حمایت از کسب‌وکارهای اینترنت اشیاء آماده شده و ظرف دو هفته به استحضار اعضا خواهد رسید.

نماینده سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه، گزارشی از تدوین ۳۲ استاندارد حوزه اینترنت اشیاء با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه و اعلام کرد که ۹ استاندارد دیگر در حال تدوین و نهایی‌سازی است.

وی بر لزوم هماهنگی بیشتر اعضا برای پیشبرد اهداف سند تأکید کرد.

لازم به ذکر است، کمیته نظارتی سند مذکور با هدف پیگیری اقدامات اواخر آبان برگزار خواهد شد.