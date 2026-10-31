مهلت شرکت در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تا ۳۰ آبان
فعالان اقتصادی خراسان جنوبی برای شرکت در فراخوان بیست وپنجمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تا ۳۰ آبان مهلت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، فعالان اقتصادی خراسان جنوبی برای شرکت در فراخوان بیست و پنجمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان میتوانند به سامانه این همایش به نشانی hemayat.cppo.ir مراجعه کنند و در فرایند ارزیابی بنگاههای برتر ملی حضور یابند.
مطابق آیین نامه همه شرکتهای تولیدی، توزیعی و ارائه کنندگان خدمات که در سطح ملی فعالیت می کنند، میتوانند در این ارزیابی شرکت کنند.
دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با شماره تلفنهای ۲۶۲۰۰۵۰۳-۰۲۱ و ۲۲۰۵۸۴۲-۰۲۱ آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی در این خصوص است.