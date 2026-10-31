

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، فعالان اقتصادی خراسان جنوبی برای شرکت در فراخوان بیست و پنجمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌توانند به سامانه این همایش به نشانی hemayat.cppo.ir مراجعه کنند و در فرایند ارزیابی بنگاه‌های برتر ملی حضور یابند.

مطابق آیین نامه همه شرکت‌های تولیدی، توزیعی و ارائه کنندگان خدمات که در سطح ملی فعالیت می کنند، می‌توانند در این ارزیابی شرکت کنند.

دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با شماره تلفن‌های ۲۶۲۰۰۵۰۳-۰۲۱ و ۲۲۰۵۸۴۲-۰۲۱ آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی در این خصوص است.