رئیس کل دادگستری گیلان گفت: دستگاه قضایی گیلان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، از همکاری با دستگاه‌های اجرایی و رفع مشکلات موجود فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری، رئیس کل دادگستری گیلان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد و راهکار‌های تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری، رئیس کل دادگستری گیلان در این نشست، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های پیش روی دستگاه‌های اجرایی، گفت: هر نهادی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است و دولت نیز شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد، پس باید به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی شود که نه کارکنان دستگاه‌ها و نه مردم متضرر شوند.

وی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از مجموعه‌های اجرایی استان، افزود: دادگستری کل گیلان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و برای رفع مشکلات و تسهیل امور، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم در این نشست، با اشاره به همراهی دستگاه قضایی با مجموعه سلامت استان، گفت: دادگستری در جریان جنگ‌ها و حوادث مختلف به ویژه حوادث دی‌ماه سال گذشته، در کنار نظام سلامت بود و این همراهی به مجموعه بهداشت و درمان کمک کرد تا با آرامش بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کند.

وی از خدمات‌رسانی نظام سلامت گیلان به حدود ۱۰ میلیون نفر در جریان جنگ ۴۰ روزه، خبر داد و افزود: همچنین در این مدت، خدمات ویژه و فوق‌العاده‌ای هم به مسافران، گردشگران و افراد متأثر از جنگ ارائه شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به منابع مالی این دانشگاه، گفت: منابع مالی این دانشگاه از دو محل درآمد‌های اختصاصی و اعتبارات بند «و» بودجه تأمین می‌شود و بخش عمده‌ای از خدمات سلامت هم از محل درآمد‌های اختصاصی اداره می‌شود که پرداخت آن بر عهده بیمه‌هاست.

دکتر آشوبی با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات درمانی در هر شرایطی، افزود: ارائه خدمات سلامت باید به صورت مستمر و پایدار ادامه داشته باشد، اما تحقق این هدف به ایفای تعهدات بیمه‌ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز بستگی دارد.

وی با اشاره به مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: مطالبات دانشگاه از بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی به حداقل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که تسویه آنها می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز برای تداوم خدمات درمانی به مردم کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، گفت: با بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستانی جدید در رشت، بندر انزلی، تالش و لنگرود، ظرفیت بستری استان افزایش می‌یابد و سرانه تخت‌های درمانی گیلان هم به میانگین کشوری نزدیک‌تر خواهد شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توسعه بخش‌های درمانی، ساماندهی پراکندگی بیمارستان‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مرکز استان و یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های درمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی در مرکز استان از طریق ساخت بیمارستان هزار تخت‌خوابی، ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه نظام سلامت گیلان و همکاری شورای قضایی استان با مجموعه سلامت در دوره جدید، از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.