مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در جریان بازدید میدانی و نشست مشترک با تجار، صنعتگران و لنج‌داران هندیجان و بندرماهشهر، از برنامه‌ریزی این اداره‌کل برای رفع موانع تولید، تسریع در فرآیند‌های تجاری و بهبود معیشت فعالان اقتصادی منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در این نشست که با حضور امیر حیات‌مقدم نماینده مردم ماهشهر، هندیجان، امیدیه و بندر امام خمینی (ره) و ارزانی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی بنادر و ظرفیت‌های صنعتی ماهشهر و هندیجان گفت: توسعه فعالیت‌های تجاری، رفع موانع پیش روی لنج‌داران و حمایت از صنایع منطقه در راس برنامه‌های صمت خوزستان قرار دارد و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پیگیری‌های لازم برای تسهیل امور فعالان اقتصادی به سرانجام خواهد رسید.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی استانی برای توسعه زیرساخت‌های تجاری افزود: با همراهی دکتر حیات مقدم نمایندگان محترم مجلس و دکترارزانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، چالش‌های بخش صنعت و تجارت این خطه احصا شده و تصمیمات حمایتی با دقت پیگیری خواهد شد تا شاهد پویایی بیشتر اقتصاد ساحلی استان باشیم.»

در این نشست که دکتر ارزانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز حضور داشت، مشکلات حوزه صنعت، موانع ترخیص کالا و دغدغه‌های معیشتی لنج‌داران و تجار منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان، امیر حیات‌مقدم، نماینده مردم شریف ماهشهر و هندیجان، ضمن تقدیر و تشکر از حضور میدانی، پیگیری‌های مستمر و نگاه تخصصی مهندس مهرام روانبخش برای حل مشکلات صنعتگران، تجار و لنج‌داران منطقه، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این تعاملات، گام‌های مؤثری در جهت شکوفایی اقتصادی و رفع دغدغه‌های مردم این خطه برداشته شود.