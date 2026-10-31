در شش‌ماهه نخست سال جاری، تعداد ۱۲۲۱ قلاده سگ پرسه‌زن از سطح شهر اردبیل جمع‌آوری و به پناهگاه نگهداری منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهزاد اسدی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل از جمع‌آوری هزار و ۲۲۱ قلاده سگ پرسه‌زن در سطح شهر طی ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در کنار برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های تخصصی نگهداری و کنترل جمعیت این حیوانات دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: احداث پناهگاه و کلینیک دامپزشکی ویژه نیز در دستور کار قرار گرفته است تا خدماتی از جمله عقیم‌سازی، واکسیناسیون و انگل‌زدایی با هدف مدیریت بهداشتی جمعیت سگ‌های پرسه‌زن ارائه شود.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات مدیریت پسماند شهرداری اردبیل، عملیات احداث محل نگهبانی در سایت دفن دائمی پسماند شهری به مراحل پایانی رسیده و این مجموعه در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

اسدی گفت: ایجاد این زیرساخت با هدف افزایش نظارت، ارتقای امنیت و کنترل بهتر تردد در محل دفن پسماند انجام شده است.

وی افزود: همچنین عملیات طعمه‌گذاری و کنترل جمعیت حیوانات موذی در برخی معابر و مناطق شهر اردبیل از جمله خیابان ژاندارمری، شرکت نفت، یساول و محدوده میدان مخابرات اجرا شده است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل بیان کرد: شهرداری اردبیل در همین راستا از شهروندان خواسته است با رعایت اصول بهداشت محیط و خودداری از رهاسازی و انباشت زباله در معابر، در کاهش زمینه حضور و افزایش جمعیت حیوانات موذی مشارکت کنند.

اسدی بیان کرد: در ادامه اقدامات خدمات شهری، عملیات پاکسازی و جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی در پشت بانک ملی، ورودی شهرک اداری و محدوده میدان ایثار در مسیر سه‌راهی کورائیم نیز با استفاده از ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین انجام شده است.

وی گفت: شهروندان اردبیلی همچنین می‌توانند موارد مربوط به مشاهده سگ‌های پرسه‌زن را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش دهند.